Il creatore di Luke Cage parla della annullata terza stagione

A distanza di anni dalla conclusioneserie Power Man di Netflix con un cliffhanger drammatico, ildello show Cheo Hodari Coker sta offrendo ai fan uno sguardo intrigante su ciò cheavrebbe potuto essere. In una serie di recenti post sui social media, Coker ha rivelato che erano stati fatti significativi progressi nella trama, che avrebbe esplorato il nuovo e controverso ruolo dicome capocriminalità di Harlem.Coker ha recentemente risposto alle domande dei fan riguardo al finale irrisoltoserie, rivelando che il team creativo aveva mappato una continuazione ambiziosa dopo la trasformazione dinel “nuovo Padrino di Harlem”. Il 25 gennaio, Coker ha twittato: “Sei episodi scritti, 8 delineati, 13 previsti. e no, non sto dicendo nulla.