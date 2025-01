Ilrestodelcarlino.it - "Il corso serale enogastronomico è un volano per il nostro territorio"

Le aziende locali salutano con grande favore l’apertura delper l’indirizzodel Montessori-Da Vinci, annunciato nei giorni scorsi. "La Cna esprime grande soddisfazione per l’avvio delle lezioni serali per gli studenti dell’dell’Istituto Montessori Da Vinci di Porretta Terme – è il commento di Marco Gualandi, vicepresidente Cna Bologna e imprenditore dell’Appennino –. Come ha giustamente ricordato la dirigente scolastica Luisa Macario, la richiesta dell’Istituto di avviare questo indirizzo di studio è stata vigorosamente sostenuta dalle associazioni di categoria come Cna, insieme all’amministrazione comunale e al Centro istruzione adulti. Siamo molto contenti che questa richiesta sia stata accolta". L’iniziativa, sottolineano gli imprenditori, risponde infatti alle esigenze della vallata, dove gli imprenditori spesso faticano a trovare personale formato per coprire gli organici.