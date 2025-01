Ilrestodelcarlino.it - Il ciclismo regionale celebra i suoi campioni

Grande festa al palazzetto dello sport ieri di Pieve Torina per la cerimonia di premiazione dei ciclisti delle Marche. "Nel 2024 l’Italia ha chiuso al terzo posto al mondo per risultati sportivi, dopo Usa e Francia, e la famiglia delci rientra di diritto" così Fabio Luna, presidente del Coni Marche. Carlo Pasqualini, presidente uscente del comitato provinciale ha evidenziato qualche numero: 34 le società affiliate e 1120 i tesserati. Un minuto di applausi per Sara Piffer, la 19enne trentina investita e uccisa durante un allenamento. "Approfitto di questa tragica scomparsa – ha detto il presidente della FederazioneCordiano Dagnoni – per sollecitare il senatore Guido Castelli a fare infrastrutture dedicate ai ciclisti. Impariamo dai paesi del nord Europa, dove ci sono carreggiate dedicate alle biciclette senza essere in mezzo al traffico".