Il Carpi si riscatta con Haenna Sabato amaro per Carpine e Rapid

E’ il giorno del riscatto per la Len Solutionche batte 30-22in Serie A Silver e centra il primo successo del 2025 interrompendo un momento difficile con un solo punto in 3 gare che aveva messo a rischio la zona playoff. Una gara che la squadra di Aguzzoli ha condotto sin da inizio, andando sul 10-4 al 22’ e poi girando sul 12-8 avanti al riposo anche se il +8 finale nasce dalle grandi parate di Villarroel che alla lunga hanno azzerato gli attacchi dei siciliani. Nella ripresaarriva al massimo a -4 (24-20 al 48’) ma non riesce ad avvicinarsi troppo. Da segnalare la grande serata di Sortino autore di 10 reti.: Villarroel, Mohammad, Serafini 4, Mazzanti 3, Nocelli 6, Carabulea 2, Leonesi, Vastano, Bendini 3, Bandini 1, Sortino 10, El Sabbagh 1, Ben Hadj Ali, Pellegrino, Martini.