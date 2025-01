Lortica.it - Il campionato del gusto estremo

Il concorso, che si teneva ogni tre anni, era considerato ilmondiale di MasterChef. Siamo nel 2054, e l’evento era organizzato congiuntamente dalla FAO e dall’OMS.Il concorrente che deteneva il titolo precedente era François Bernard de Châtillon-sur-Seine, celebre per la sua crema di pidocchi come condimento per un sauté di uova di formiche level le cul (quelle con l’estremità rossastra).In questa edizione del, François presentava uno dei piatti più raffinati del momento: ali di moscone fritte accompagnate da gelatina murale di lumaca argentina. Il secondo concorrente, il georgiano Davit Javakhvili, aveva invece optato per erbe del Caucaso condite con sperma di capra tibetana, rigorosamente munto a freddo.Tuttavia, il grande favorito era l’ungherese Béla Báthory, con il suo purè di lombrichi al nero di seppia, ottenuti da esemplari vergini.