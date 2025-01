Iodonna.it - I ricordi raccontano chi siamo e dove andiamo. Dimenticarsi i dettagli di quanto si è fatto, si è letto, si è visto è, allora, funzionale a mantenere vitale uno strumento “dinamico” che si trasforma con noi. E sul quale abbiamo la possibilità di intervenire, anche da adulti. Avendo ben presente il confine tra quanto è normale e no

No, non è una macchina fotografica. La memoria non è un registratore che imprime nella mente tutto quello che ci succede da quando veniamo al mondo in poi. Ma un sistema complesso che forma irimescolando esperienze, emozioni, pensieri:per questo a volte può essere inaffidabile. Quando accade non significa ogni volta, però, chesull’orlo della demenza. Memoria, le sane abitudini per contrastare l’invecchiamento del cervello X La memoria è importante, ma lo èdimenticareLo racconta il neuroscienziato e psicologo Charan Ranganath in Perchéamo.