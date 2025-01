Ilfattoquotidiano.it - I mimi del Teatro dell’Opera di Roma denunciano: “Retribuiti 5 euro lordi l’ora, 500 euro netti al mese e le prove le facciamo gratis”

“Io lavoro aldidal 2019, ho fatto circa una decina di produzioni – racconta Raffaele (questo è un nome di fantasia), che preferisce rimanere anonimo per paura di non essere più richiamato a lavorare – la paga è bassa: 4 o 5lorde, io sono arrivato a percepire anche 500per undi lavoro”. A denunciare non è solo Raffaele, ma anche il sindacato Slc Cgile Lazio, che lancia l’allarme sulla situazione di tutti quei professionisti che aldisvolgono il ruolo dei, cioè attori o attrici, danzatori e danzatrici che recitano senza l’uso della parola. “Queste figure artistiche non sono normate dal contratto collettivo nazionale del lavoro – spiega Laura Aluisi di Slc Cgile Lazio – lavorano ‘a progetto’. A loro non vengono retribuite le, ma solo le repliche, motivo per cui se un mimo si ammala e non va in scena, non viene pagato”.