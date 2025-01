Ilfattoquotidiano.it - I giorni decisivi per Santanchè, Meloni congela il caso. Le 3 inchieste che rischiano di diventare una via crucis

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Non ho le idee chiare” dice la presidente del Consiglio Giorgiaparlando del prossimo futuro di Daniela Garneroall’interno del governo. La ministra del Turismo, alta dirigente di Fratelli d’Italia, colonna portante del partito in Lombardia e in generale nel Nord, figura vicinissima al presidente del Senato Ignazio La Russa, si avvia lungo una viagiudiziaria dagli esiti che nessuno può prevedere e che comunque, come ogni percorso di passione, appesantisce il passo, rallenta il ritmo, anche se alla fine c’è la speranza della salvezza. “Si è colpevoli se si è condannati” annota il leader della Lega Matteo Salvini.Ma il bagaglio della ministra che si autoproclamò pitonessa comincia ad avere un peso specifico notevole. E così il nodo è sempre più avviluppato e “chi più sgruppa, più raggruppa”, per prendere a prestito il libretto di un’opera di Rossini.