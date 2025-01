Ilrestodelcarlino.it - I fratelli Levi, da ebrei perseguitati a partigiani

Dalle polveri dell’archivio di Sambuca Pistoiese riemerge la storia della famiglia. Una vicenda drammatica, quasi dimenticata, che si svolge sui crinali a cavallo di Emilia e Toscana durante la seconda guerra mondiale e che affiora in occasione del ’Giorno della memoria’ per le vittime dell’olocausto. Le vicissitudini di questa famiglia sono state approfondite dallo storico Mario Daghini, pistoiese di origini bolognesi, che ha condotto la ricerca a partire da alcuni documenti. "Mi sono imbattuto in una velina che parlava dei– racconta Daghini – mentre facevo delle altre ricerche nell’archivio comunale di Taviano. Da lì ho approfondito ed è emersa questa vicenda, in parte ricostruita grazie al memoriale di Lucianoreperibile in rete. Per gli aspetti più locali sono stato aiutato da Edgardo Ferrari con cui abbiamo svolto molte indagini sul campo".