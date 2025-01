Ilgiorno.it - I francesi, gli austriaci e la regina Margherita. Tutti gli stili della Villa

LaReale come la fabbrica del Duomo. Nei secoli sono stati tanti i lavori di manutenzione e nuove sistemazioni. Nel 1796, con l’ingresso di Napoleone a Milano, gliabbandonarono ladi Monza, che venne utilizzata come distaccamento delle truppe: in questo periodo, subì la sua prima importante trasformazione, sia degli ambienti sia rispetto alle strutture architettoniche. Altri lavori di mantenimento si documentano dal 1809. Nel 1854, quando laera già tornata di proprietà austriaca, vennero rifatti i pavimenti in marmo e a parquet, decorazioni affrescate a stucco, finte boiserie, tappezzerie, porte, vetrate, specchiere e ferri battuti, ricercando la continuitàstica voluta in origine dal Piermarini. Nel 1859 lapassa ai Savoia che modificano gli ambienti interni, soprattutto nel secondo piano nobile.