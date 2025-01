Ilrestodelcarlino.it - I 50 anni del Liz Bar. Locale che ha fatto la storia. Brindisi con ospiti illustri

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Pienone di gente, calici all’insù e un belper celebrare i cinquant’di (florida) attività del Liz Bar, l’iconico "american bar" di Ancona che sorge all’angolo tra le vie XXV Aprile e Marini. Una parata di amici e clienti, ieri, hanno partecipato alla celebrazione voluta e pensata dal titolare Enzo Chionne assieme al figlio Alessandro, per festeggiare mezzo secolo didi unraffinato, sobrio e che fa della qualità un tratto distintivo. Dal mattino, decine di persone hannovisita ai titolari che, per l’occasione, hanno offerto loro colazioni e aperitivi come segno di gratitudine per la fiducia e l’affetto dimostrato in questo lungo viaggio (che continua). Nel pomeriggio, il clou. E’ successo anche che, all’interno del Liz Bar, si siano ritrovate insieme alcune fasce tricolore.