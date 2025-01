Oasport.it - Hockey ghiaccio: Bolzano vince nel sabato di ICE League, sconfitta per Valpusteria

Una vittoria e unaper due delle tre squadre italiane impegnate neldi ICE2024-2025 disuha infatti vinto per 5-2 la delicata sfida d’alta classifica contro la capolista Fehervar AV19, mentresi è arresa al Graz soltanto all’extra time, cedendo il passo per 3-4. Sfida molto tortuosa quella delle foxes, adesso seconde a tre punti proprio dai diretti rivali, in testa con 82. Gli ungheresi sono infatti i primi a passare in vantaggio al 7:01 con Terbocs, prima di subire il pareggio ad opera di Bradley (11:07) in power play. Non cambia lo script nel secondo tempo, con Sebok che timbra l’1-2 per i rivali e il solito Bradley che ripristina gli equilibri all’11:23. Nel terzo attomette però la quinta, timbrando ben tre reti con Valentine (4:54), Finoro (8:27) e Frigo (18:59).