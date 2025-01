Lanazione.it - Hänsel e Gretel diventa una fiaba jazz . Oggi alle 16.30

Cosa c’è di meglio di una casetta in fondo al bosco ripiena di caramelle dolci e. sushi? Tutto, se parliamo della dimora della Strega Zuccherosa Sopraffina, che ammalia i bambini con i suoi manicaretti e li attrae con il suo violino a morsi di ‘kartoffeln’. Arriva questo pomeriggio16,30 al The Square delle Cure lo spettacolo di Fiabeche stravolge la storia di ‘Hansiel e’. I due fratelli della favola, col maschietto dal nome un po’ diverso, (come al solito) si ritrovano ospiti all’ingrasso senza volerlo. Sarà, però, la piccola, aiutata da una insolita papera magica, a cambiare il corso della storia e riportare il fratellino dai genitori Hunta e Friedrich per aprire un gustoso ‘All you can eat’ in una grande festa finale in famiglia. Uno spettacolo unico per grandi e piccini con tanta musica e improvvisazione, dove l’ironia trasforma i classici in storie moderne e un po’ tranchant, tra cioccolato, caramelle e piatti che sanno di cucina fusion a tutto tondo.