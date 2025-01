Juventusnews24.com - Guerra Juve, anche Brambilla ha finito le parole per definire il bomber della Next Gen! Ha risposto così in conferenza stampa

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24haleperilGen: tutte le dichiarazioniMisterha parlato inper analizzare la vittoriantusGen contro il Taranto elogiando Simone, oggi autore di una grande doppietta.– «Per Simone holeper elogiarlo. L’anno scorso ha fatto un campionato straordinario,quest’anno lo sta facendo. Oltre a far gol aiuta la squadra, corre tantissimo, si dà da fare e poi ha i modi giusti per parlare con i ragazzi giovani, aiutarli e far capire loro come gira il mondo».Leggi suntusnews24.com