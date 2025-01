Lanazione.it - Grosseto Livorno, disordini e scontri dopo il derby di Serie D: due poliziotti feriti

, 26 gennaio 2025 – Era purtroppo stato ampiamente messo in conto che ci sarebbero potuti esserein occasione deltra. La ’ruggine’ tra le due tifoha radici antiche, risale a molti anni fa e non si è mai spenta. Tanto che lo spiegamento di forze era stato consistente. Blindato tutto l’anello di strade attorno allo stadio Zecchini. Anche con chiusure di strade che raramente erano state eseguite ai tempi, purtroppo lontani, di quando il Grifone militava inB. Via tutte le auto, accessi negati in molte strade e schieramento di forze dell’ordine fin dalla mattina. E sembrava che il risultato della partita, uno zero a zero che poteva andare pure bene ai biancorossi, costretti per gran parte della partita in dieci, potesse scongiurare il contatto e glianche con le forze dell’ordine.