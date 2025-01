361magazine.com - Grande Fratello, battibecco tra due inquiline. Stefania sbotta: “Da casa stanno ridendo”

tra Pamela e: il motivo? Il bonus che hanno ricevuto quattro gieffini da parte del reality show, il ripescaggio degli eliminati ha scosso molto i concorrenti rimasti in gara. Nella puntata di giovedì infatti sono rientrati ufficialmente in gioco ben quattro ex gieffini: Jessica, Helena, Iago ed Eva.Leggi anche: interviene lo staff di Helena. Il motivo emerso dal comunicato ufficialeIltra le due donneLa concorrente Pamela si è esposta sul “bonus” che solo alcuni inquilini hanno ricevuto da parte del programma televisivo. Il pubblico attraverso un televoto flash ha votato ed ha scelto di premiare, Zeudi Di Palma, Javier Martinez, Lorenzo Spolverato ed infine Shaila Gatta. I quattro concorrenti infatti nel caso in cui verranno eliminati in questa puntata avranno di diritto il biglietto di ritorno per tornare nuovamente in gara.