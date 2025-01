Ilfattoquotidiano.it - Giovanni Allevi: “Ero imbottito di oppioidi per i dolori. Ho preso il Fentanyl. Effetti collaterali insostenibili, ero in astinenza. Ho smesso di botto: è stata dura”

Affronta un mieloma, diagnosticato nel 2022, ma non ha mai perso la speranza e lo ha anche dimostrato sul palco del Festival di Sanremo. Il pianista, in una intervista a La Repubblica, ha rivelato che in estate tornerà sul palco delle Terme di Caracalla di Roma (20 giugno), del Teatro antico di Taormina (5 luglio), del Gran Teatro La Fenice di Venezia (8 luglio) e al Parco Mediceo di Pratolino a Firenze (19 luglio).Nell’intervistaha ripercorso i momenti più duri della sua malattia: “Non vorrei essere frainteso, ma in quel periodo erodiper far fronte alancinanti.- ha spiegato – Tutto sotto strettissimo controllo medico. Sono arrivato anche all’assunzione di, che tra l’altro dà una rapida assuefazione. Glierano, e ho vissuto pure le crisi di