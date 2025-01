Ilrestodelcarlino.it - ‘Giorno della Memoria’ . Tre giorni di iniziative per le vittime della Shoah

Momenti simbolici, attività culturali e incontri dedicati alla cittadinanza e alle scuole. In occasione del, il Comune propone varieper ricordare ledell’Olocausto. Domani alle 10.30 in via Giudei la consueta deposizione di una corona alla lapide in ricordo delle persecuzioni razziali. Alle 11 al teatro comunale Ebe Stignani lo spettacolo ‘La custodia’, basato sull’omonimo racconto inedito di Katia Dal Monte, dedicato agli istituti scolastici. Alle 16.30 la seduta straordinaria del Consiglio comunale con interventi dell’Aned e degli studenti che hanno partecipato al ViaggioMemoria. Alle 18.30 in vicolo Giudei momento di preghiera promosso dall’Azione cattolica. Infine alle 21, di nuovo allo Stignani, spettacolo ‘Le ultime Testimoni, le sorelle Andra e Tatiana Bucci’, messa in scena degli alunni delle Andrea Costa.