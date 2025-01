Dilei.it - Giorno della Memoria, come cambia la programmazione tv del 27 gennaio

Leggi su Dilei.it

Il 27in cui ricorre l’anniversarioliberazione del campo di concentramento di Auschwitz, il mondo si ferma per commemorare le vittime dell’Olocausto.Questa giornata, istituita dalle Nazioni Unite nel 2005, rappresenta un momento di riflessione collettiva per non dimenticare mai una delle pagine più oscurestoria moderna. Anche la televisione italiana contribuisce al ricordo, proponendo un palinsesto dedicato, fatto di film, documentari e speciali che raccontano il dramma dell’Olocausto, ma anche storie di resistenza e coraggio.Rai: un viaggio tra cinema, musica e approfondimentiLa Rai, da sempre attenta allastorica, offre unaricca e diversificata, capace di parlare a pubblici di tutte le età.Su Rai 5, la mattinata si apre con La storia di Anna Frank, un balletto ideato da Adam Darius e tradotto in chiave televisiva dalla coreografa Susanna Egri.