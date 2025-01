Metropolitanmagazine.it - Gianni Morandi, chi sono figli Marco e Marianna avuti con Laura Efrikian: “Siamo andati in analisi”

tre iche, uno dei cantanti più amati del panorama artistico italiano, ha messo al mondo. Si tratta die Pietro, nati da due rapporti differenti. L’artista bolognese, infatti, è stato sposato condal 1966 al 1979. Nel 1994, invece, il cantante ha sposato in seconde nozze Anna Dan, con la quale ha avuto un altroo, Pietro. In realtà idisarebbero quattro: la sua primaa, nata dalla ex moglie, si chiamava Serena. Nata nel 1967, la bimba è vissuta solo poche ore: un dolore vivido nel cuore del cantante e della sua ex moglie, che però in parte è stato sopperito dalla nascita degli altri. Nati dalla prima moglie, idihanno vissuto a stretto contatto con la fama del padre, nel momento in cui stava diventando uno dei cantanti più importanti del panorama italiano.