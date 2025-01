Inter-news.it - Giampaolo: «Abbiamo regalato due gol all’Inter! Lecce positivo»

Leggi su Inter-news.it

Ilha preso 4 gol de non è mai stato in partita nel pomeriggio del Via del Mare. Marcoparla così su Dazn.COMMENTO – Marcoreagisce a caldo alla sconfitta del suo: «C’è differenza di valori in campo, l’Inter è più forte. Devi soltanto scegliere come giocartela.deciso di aggredirli stando alti e con un atteggiamentoin partita. Questo mi è costato così come se avessi alzato il fortino con una difesa bassa. Peccato, il primo gol è stato un errore tecnico con la palla persa di Guilbert. Tra i due tempi ho detto di mantenere lo stesso atteggiamento, con un gol poteva succedere di tutto. Siamo partiti bene, dopo il terzo gol è finito tutto. Dovevamo essere bravi a fare altre cose, a evitare l’imbarcata. C’era l’1% di fare risultato, ossia con il coraggio di andare a prenderli alti.