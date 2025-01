Iltempo.it - Giallo al Quarticciolo, nessuno si è accorto degli occupanti abusivi

L'ex questura di via Ostuni, al, è un palazzone di sei piani più ballatoio che affaccia proprio sulla piazza principale del quartiere. L'edificio, occupato abusivamente da una quarantina di famiglie, è di proprietà dell'Ater di Roma, l'azienda regionale delle case popolari che possiede numerosi caseggiati della zona, eppure, secondo quanto risulta a Il Tempo, sull'ex questura non sono state presentate denunce di occupazione abusiva. Ma che la situazione sia questa da anni - anzi, da oltre due decenni - lo sa persino il Comune, che nel Piano casa approvato dall'Assemblea capitolina nel 2023 evidenzia che l'occupazione del civico 9 di via Ostuni è iniziata nel 1999. Quasi 26 anni fa. D'altra parte gli attivisti, che utilizzano i locali del ballatoio per attività sociali e culturali, di recente anche con il contributo economico del Comune, non fanno nulla per passare inosservati.