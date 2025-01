Ilnapolista.it - Garnacho titolare in Fulham-Manchester United

ingioca dal primo minuto nel match di Premier League tra. Amorim si affida a lui, oltre che a Diallo e Hojlund, per la manovra di attacco nella 23esima giornata di campionato. Partita importante, loè 14esimo in classifica ed è reduce dalla sconfitta per 1-3 in casa contro il Brighton.in campo dal primo minuto sembrerebbe allontanare le voci di mercato e quindi anche l’eventuale trasferimento del ventenne argentino a Napoli.Manna: «e Adeyemi non sono gli unici che ci interessano. Rispetteremo i nostri parametri salariali»A Dazn, prima di Napoli-Juventus, è intervenuto Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli.Manna: «e Adeyemi? Non sono gli unici che ci interessano. Rispetteremo i nostri parametri salariali»A che punto è il mercato?«e Adeyemi ci interessano, ma non sono gli unici.