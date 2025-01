Ilfattoquotidiano.it - Gaetano Capuano, barbiere-poeta: le sue forbici che danzano sono un metronomo della perfezione

“Ricky, vai a cercare, è unche scrive in dialetto siciliano, per me è uno dei maggiori poeti viventi ed è pure un parrucchiere”, così mi ha scritto un mese fa lo scrittore teramano Massimo Ridolfi (vi consiglio il suo bellissimo libro di racconti intitolato 49 raccontisolitudine), come potevo farmi sfuggire questa occasione?Anon piace la parola parrucchiere, quindi lo chiameròd’ora in poi. Come ogni siciliano che si rispettiha voluto prima conoscermi per fiutarmi, per guardarmi negli occhi (nel mio caso gli occhiali), e credo di avere superato l’esame perché mi ha detto di ritornare con la videocamera. Voi ormai sapete che ho la fortuna o sfortuna di non lavorare, quindimolto interessato a raccontare i mestieri. Ho trovato già molto poetico l’abbinamento, in fondo anche sferruzzare una barba per dare una forma o tagliare i capelli ribelli è una metafora dello scrivere versi, si tagliano le parole in più, in eccedenza, per dare appunto una forma, uno stile.