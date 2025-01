Laspunta.it - Frosinone, ospedale Spaziani: a rischio chiusura il reparto di malattie infettive. L’allarme della Uil FPL.

Ilper l’unicodiprovincia didiventa sempre più concreto. Da parteUIL FPL arriva il grido d’allarme e l’ennesimo appello alle istituzioni.Maurizio Palombi“All’– sottolinea il Segretario Generale UIL FPLMaurizio Palombi – c’è carenza ormai cronica di personale, una vicenda che va avanti da molti mesi, alla quale però nessuno ha ancora messo mano. Oggi, nel, c’è un solo medico in attività che non può sobbarcarsi da solo l’intero lavoro.” Denuncia il Sindacato. “Un secondo medico è ormai prossimo alla pensione e la dirigente delè indisponibile per malattia e non sappiamo quando rientrerà. C’è una graduatoria del Sant’Andrea alla quale si può e si deve attingere, ma se l’azienda non accelera i tempi, vista anche la lentezza burocratica dell’iter – spiega Palombi – si rischia di non riuscire più a coprire i turni.