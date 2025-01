Laspunta.it - Formia: caso Villa, per Fratelli d’Italia “Troppo clamore mediatico e strumentale”

La vicenda del mazzo di rose lasciato sulla macchina della consigliera Paolasta tenendo banco da diversi giorni e non solo a. Attestati di solidarietà, comunicati, prese di posizione, per un episodio ancora da chiarire ma che ceertamente è apparso strano già dal primo momento. A prendere posizione, in senso ostinato e contrario però, è il circolo diche invece punta a dire che, da quanto sembrerebbe emergere dalle indagini dei carabinieri, non si tratterebbe di un segnale intimidatorio, e sottolinea ildi questa vicenda.Questa la nota resa pubblica dal circolo didia firma del coordinatore avv. Giovanni Valerio Giovanni Valerio “Negli ultimi giorniè stata al centro di unnazionale, nato da un episodio che, alla luce della brillante e fulminea indagine dei Carabinieri, cui va il nostro plauso, sembra si stia rivelando totalmente privo di fondamento.