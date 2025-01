Lanazione.it - Follonica, esame al PalaDante. C’è il Trissino delle stelle

HOCKEYUna sfida importante quella di oggi per l’Innocenti. Stasera al(alle 18) i ragazzi di Sergio Silva saranno ospiti del, la corazzata veneta che sta volando in campionato e in Champion’s. Una partita difficile, quasi impossibile, ma che i ragazzi del Golfo - dopo il ko in casa con il Valdagno - non possono permettersi di sbagliare. I numeri, però, sono dalla parte degli uomini di Sosa: 15 partite giocate, 13 vittorie e 2 sconfitte, con il migliore attacco grazie a 99 gol segnati e la quarta miglior difesa grazie a 42 gol subiti. Il, invece, occupa la quarta posizione della classifica, con 31 punti in 15 partite, frutto di 10 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte. Nono attacco con 48 gol segnati, migliore difesa con 36 subiti. Il tecnico del Golfo dovrà ancora una volta fare a meno di Max Thiel, infortunato ad una mano, ma ha tutto il resto dei ragazzi a disposizione con Maggi che prenderà il posto del tedesco.