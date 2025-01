Sport.quotidiano.net - Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Settimana calda: almeno 6/7 operazioni da concludere

Leggi su Sport.quotidiano.net

Firenze, 26 gennaio 2025 - Ultimaalle porte, poi non ci sarà più tempo per apportare correttivi alla rosa dellache disputerà la seconda parte della stagione. L'impressione è che Daniele Pradè debba ancora6-7tra entrate e uscite. Fin qui hanno salutato Quarta e Kayode, sono arrivati Valentini e Folorunsho. Rispetto agli ultimi aggiornamenti non ci sono novità sostanziali anche perché il carrozzone del mercato si rimetterà in moto tra lunedì e martedì. Il weekend lascia spazio al campo e meno alle trattative, con i dirigenti che se lo prendono spesso per valutare le situazioni in ballo. In difesa però siamo vicinissimi a una certezza. Il reparto sarà completato da Pablo Marì, escluso dai convocati per la delicata partita del Monza col Genoa. Il difensore ha fatto sapere a Galliani di voler andare alla, con la quale poi firmerà un contratto di un anno e mezzo.