Ilrestodelcarlino.it - Fiorano, un’altra caduta. Mister Parenti verso l’esonero

1 BAISO 2: Baciocchi, Bach (34’st Kwakye), Balestri (6’st Opoku), Torlai (6’st Olmi), Wusu, Hardy, Canalini (25’st Neri), Guidetti, Ienna, Bianchini, Hoxha. A disp. D’Arca, Nocetti, Vacondio, Hadine, Manzo. All.. BAISO: Caccialupi, Bonini, Silvestri, Gazzotti, Valmori, Pedroni, Viviroli (35’st Ovi), Cristiani, Briselli (30’st Ghirelli), Caputo (35’st Bonicelli), Barozzi (44’st Zanetti). A disp. Codeluppi, Incerti, Galli, Casini. All. Santi Arbitro: Domeniconi di Faenza Reti: 28’ Viviroli, 45’ Caputo, 50’st Neri Ilreagisce tardi e cede al Baiso, il 7° ko nelle ultime 9 gare può costare la panchina a. Al 19’ Ienna manda di poco alto, al 27’ Hoxha impegna Bianchini. Al 28’ però disimpegno corto della difesa del, Viviroli recupera e tira in porta dal limite segnando con una deviazione.