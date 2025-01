Iodonna.it - Film inviso al regime iraniano per colpa di una ciocca di capelli e di un racconto di possibile felicità

IL MIO GIARDINO PERSIANO
Genere: drammatico ??? 1/2
Regia: Maryam Moghaddam e Behtash Sanaeeha. Con Lili Farhadpour, Esmaeel Mehrabi

Mahin è una brillante vedova, decisamente indipendente, nata e cresciuta nell'Iran prerivoluzionario, e forse per questo disposta a rischiare per difendere una ragazza presa di mira dalla polizia morale («Volete ucciderla per una di?»).