Lanazione.it - Festival di Sanremo, duetti alla toscana: Fedez sceglie Masini, Corsi chiama Topo Gigio

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 26 gennaio 2025 – Nella serata dei(quest’anno fuori dcompetizione) ildi2025 (11-15 febbraio) parla sempre più toscano. Il fiorentino Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della kermesse ha annunciato idella serata delle cover, quella di venerdì 14 febbraio. E come anticipato nei giorni s, sul prestigioso palco dell’Ariston tornerà il cantautore fiorentino Marco, ospite di, per intonare ‘Bella stronza’. Il grande successo del 1995 (la cui scelta per molti sarebbe riconducibile alle polemiche intorno al suo divorzio), pare che sarà rivisto con alcune barre ad hoc riferitedepressione, di cui Federico Lucia ha sofferto. Per quanto riguarda i toscani in gara, il carrarese Francesco GabbaniTricarico per proporre ‘Io sono Francesco’, hit del cantautore milanese.