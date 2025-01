Oasport.it - Federica Brignone: “Ho preso un dossetto, potevo essere seconda. Il record di Tomba? Sono tanti podi…”

Leggi su Oasport.it

ha conquistato un bel terzo posto nel superG di Garmisch, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena sulla pista Kandahar. Dopo la spettacolare vittoria nella discesa libera di ieri sulle nevi tedesche, la fuoriclasse valdostana è riuscita a confermarsi sul podio alle spalle della svizzera Lara Gut-Behrami e della norvegese Kajsa Vickhoff Lie. La 34enne si conferma in testa alla classifica con 70 punti di vantaggio proprio sull’elvetica e con questo margine si ripresenterà in gara dopo i Mondiali di Saalbach.ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Fino a quest’ultima parte avevo fatto una bella manche, dopo l’arcoentrata forte, avevo fatto bene il muro, ho tenuto già il piede. Avevo visto che le ultime porte giravano tanto, ho cercato spazio, houn, mi ha sparato via, e ho perso velocità, non arrivavo più al traguardo,passata a 40 km/h.