Fazio rischia di precipitare nella ‘botola’

Stava per caderebotola, ma non si tratta di un concorrente di Caduta Libera. Stiamo parlando di Fabio, che a Che Tempo Che Fa hato letteralmente di.Dopo l’esibizione di Claudio Baglioni, che ha aperto l’ospitata del cantautore romanotrasmissione del Nove,lo ha raggiunto al centro dello studio, non accorgendosi che il pavimento si stava spalancando per far risalire il tavolo-acquario per l’intervista."Strada facendo, vedraiChe non sei più da soloStrada facendo troveraiUn gancio in mezzo al cieloE sentirai la strada far battere il tuo cuoreVedrai più amore, vedrai"Il pubblico di #CTCF accoglie @ClaudioBaglioni ??? pic.twitter.com/VxBqMypkZR— Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) January 26, 2025Il conduttore hato seriamente di scivolare giù; un tecnico è intervenuto all’istante per evitare l’incidente, cheha però scongiurato:Mi sono salvato per miracoloha commentato a caldo.