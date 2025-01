Juventusnews24.com - Fagioli via dalla Juve: nuovi sondaggi dall’estero. Un club si fa avanti per il prestito: le ultimissime

di RedazionentusNews24viaper il centrocampista che resta in uscita dalbianconero. Le ultime novitàCome spiegato da Gianluca Di Marzio, quello di Nicolòresta un nome in uscita dal calciomercato, che valuta la possibile cessione del centrocampista in questi ultimi giorni della finestra invernale dei trasferimenti.Si fail Marsiglia, al lavoro per portare il giocatore alla corte di mister Roberto De Zerbi.per ildell’ex Cremonese, anche oggi rimasto in panchina per tutti i 90 minuti contro il Napoli.Leggi suntusnews24.com