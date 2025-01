Sport.quotidiano.net - Empoli-Bologna 1-1: Dominguez risponde a Colombo

, 25 gennaio 2025 – Ilimpatta a, raccogliendo un solo punto in trasferta dopo il successo con il Monza che aveva alimentato le speranze per la corsa europea. Succede tutto nel primo tempo: padroni di casa per primi in vantaggio con, quasi allo scadere della prima frazione il gol di. Che sarebbe stata una partita più complicata del previsto per ilera chiaro già dal punto di vista delle statistiche, con il Castellani sempre ostico ai rossoblù e una vittoria nello scorso campionato arrivata solo nel recupero con il gol di Fabbian. Anche quest’anno l’si rivela un avversario difficile, con la partita inizia sul filo dell’equilibrio e con ritmi alti. La squadra di Vincenzo Italiano mantiene il pallino del gioco, con maggior possesso palla mentre quella di D’Aversa punta a spezzare il ritmo e a ripartire sfruttando al meglio l’estro dei suoi interpreti offensivi.