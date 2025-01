Sport.quotidiano.net - Eccellenza. La Sestese vuol volare. Sfida Signa-Scandicci

Per il campionato di, dopo l’anticipo che si è giocato ieri relativo al girone A, fra Camaiore-Viareggio (gara terminata 0-0), oggi, alle 14,30 si completa il tabellone delle altre gare della 20esima giornata. Questo il porgramma completa delle partite. Girone A- Mobilieri Ponsacco. Con l’entusiasmo a mille per la vittoria della Coppa Italia, lasi rituffa sul campionato. Assente Belli infortunato, il portiere Fantini andrà in Panchina. Girone B Fortis Juventus - Affrico. Al "Romanelli" si profila unainteressante con la Fortis priva solo di Paternò. Affrico con Riccioni, mentre Gori è in dubbio.1914 -. Nelnon ci sarà Dallai squalificato però rientra Coppola.privo di Sabatini e Saccardi, mentre Grillo andrà a giocare nel Certaldo.