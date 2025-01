Rompipallone.it - Dorgu-Manchester United, super offerta dai Red Devils: il Lecce traballa

Leggi su Rompipallone.it

Ilcontinua a cercare rinforzi sul mercato e non si arrende per l’esterno giallorosso. La società prova a far muro ma sarà difficile resistere ancora.Ancora una volta una stagione pessima per i Red, che si trovano ora con un nuovo allenatore e alla ricerca di rinforzi per provare a rimediare da qui in avanti. Ruben Amorim sta facendo il possibile dal punto di vista del campo e alcuni risultati si sono visti. Servono però nuovi innesti, almeno secondo il pensiero della società. Tra esuberi e calciatori scontenti, questo potrebbe portare nuova linfa e nuove energie ad uno spogliatoio spento e un ambiente tremendamente scontento.Ilpunta tutto suma c’era il NapoliCome sappiamo ormai da giorni, il primo nome sulla lista dei dirigenti delin questo momento èdel