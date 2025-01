Juventusnews24.com - Dorgu Juve, il presidente del Lecce Sticchi Damiani allo scoperto! Annuncio chiaro sul futuro: ecco la posizione del club giallorosso

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24deldelsuldel calciatore danese. Le sue dichiarazioni ai microfoni di SkySaverioha parlato ai microfoni di Sky Sport deldi, calciatore danese su cui insiste il Manchester United e accostato anche al calciomercato. Di seguito le parole deldelprima della partita contro l’Inter:PAROLE – «Sui nomi in entrata ancora non è il caso di sbilanciarsi, non c’è ancora l’ufficialità ma ci sono una serie di operazioni in corso per completare un organico che merita di avere qualche ritocco. Anche su eventuali uscite, abbiamo già detto che la società sta facendo una sua resistenza, che credo sia logico: abbiamo interesse a trattenere il più possibile i giocatori oggetto di interesse, abbiamo un girone di ritorno complicato da affrontare.