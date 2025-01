361magazine.com - Domenica In, Pierpaolo Pretelli torna da Mara da neo papà: “la mia voglia di fare spettacolo”

In,daVenier da neoper raccontare gli inizi della sua carriera televisiva e l’emozione della nascita di suo figlio KianLa chiacchierata aIn si apre la carriera di: da studente in Giurisprudenza a commesso ed ex velino di Striscia, poi il Grande Fratello Vip 5 e Tale e Quale Show, passando appunto perIn. “Sono fiero di dove sono arrivato oggi sia per il lavoro sia per la famiglia”. L’ex gieffino parla del figlio: “sedici giorni di Kian ed è stata una gioia incredibile. La felicità è tanta. Abbiamo voluto questo bambino, ho trovato in Giulia la mia metà. Giulia è una ragazza di sani principi e tanti valori”.“Cosa ti ha colpito di Giulia?” chiede. Pier: “Il segreto del nostro rapporto è quello di ridere insieme”.