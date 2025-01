Iltempo.it - Difesa, tecnologia, patrimonio culturale: "nuova era" nei rapporti tra Italia e Arabia

La «era» deitraSaudita riparte da Al-Ula, oasi nella sterminata valle desertica dell', situata a 355 miglia da Riad. Luogo antichissimo dalla storia millenaria (la città fortificata fu costruita nel VI secolo a.C., lungo la «via dell'incenso») e crocevia di civiltà, il sitoUnesco è stato scelto da Mohammed bin Salman per celebrare l'accordo che rafforza itra Roma e Riad elevandoli a partnership strategica. Dopo la tappa a Gedda, Giorgia Meloni vola proprio qui per vedere il principe ereditario e primo ministro saudita. L'incontro, blindatissimo, avviene in un campo tendato: le immagini diffuse da Palazzo Chigi mostrano la premier e bin Salman discutere in un clima disteso e colloquiale, seduti con le gambe incrociate sugli sgargianti tappeti tradizionali che contrastano con il bianco vestito della presidente del Consiglio.