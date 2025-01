Ilrestodelcarlino.it - Derby Urbania-Alma. K Sport a Montefano

Si gioca alle ore 15. Urbino-Osimana. "È una partita ostica- ammette il direttore generale dell’Urbino Ivan Santi-l’Osimana è squadra molto quadrata con giocatori esperti e di categoria. Le squalifiche del giudiceivo a Bardeggia e Zancocchia si uniscono alla lunga lista di infortunati (Giovane, Pierpaoli, Serges, Porcellini, Dalla Bona)".Calcio-Juventus Fano 1906. "È una partita da giocare da grande squadra e da vincere - commenta alla vigilia delil trainer dell’Simone Lilli- Quando hai l’obbligo del risultato pieno non è mai semplice, perché le partite comportano situazioni diverse e comunque c’è un avversario che vuole fare la tua stessa cosa. Tra l’altro un avversario che ha sempre giocato e le avversarie non hanno avuto vita semplice. Non hanno niente da perdere e giocano tranquilli affrontando la partita senza problemi.