Juventusnews24.com - De Laurentiis esulta: «Avanti così!». Anche il presidente del Napoli festeggia la vittoria sulla Juventus – FOTO

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24Desui social: «!». Il suo messaggio dopo lanel big match contro laildel, Aurelio Desui social il successo in rimonta della squadra di Conte contro ladi Thiago Motta. Il patron azzurroe carica ulteriormente l’ambiente dopo aver consolidato il primo posto in classifica.ForzaSempre!!!— AurelioDe(@ADe) January 25, 2025La Juve, invece, si lecca le ferite e riparte da -16. Lo Scudetto svanisce già a gennaio per i bianconeri.Leggi sunews24.com