Danilo, l'annuncio sul futuro riguarda ancora il Napoli: la decisione

Ultimissime– Sono ore molto calde per ildi. Sono emersi nuovi dettagli suldel giocatore.è uno dei nomi più chiacchierati in ottica. Ormai, da diverse settimane, il brasiliano è fuori dal progetto della Juventus, motivo per il quale da tempo si lavora all’addio. Non a caso, il DS Manna ha inserito il calciatore nella lista dei “preferiti”, ma nelle ultime settimane qualcosa è cambiato. Oggi, però, ildell’ex Real Madrid e Manchester City è finalmente chiaro.Nienteper: ha scelto il Flamengonon vestirà la maglia delnei prossimi mesi. Il calciatore in uscita dalla Juventus è stato a lungo corteggiato dal club azzurro, ma il tutto si è rivelato “inutile”. Infatti, il brasiliano non approderà in Campania in quanto ha preferito un ritorno in Brasile.