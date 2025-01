Ilgiorno.it - Dalle aree protette al turismo. Le missioni del Parco Adda Nord

L’educazione ambientale continuerà ad avere un ruolo di primo piano: l’anno scorso 68 classi, 1.372 ragazzi, hanno fatto elezione in presa diretta al. È una delle conferme del bilancio del “polmone“ appena approvato all’unanimità da 35 comuni soci e quattro province, Brianza Milano, Lecco e Bergamo. Il primo dell’era Monti. Investimenti, sicurezza e un pareggio a 7 milioni.e lotta al pesce siluro, altri capitoli, ma anche. Record di tempi per il documento che si inserisce nel solco della continuità, il nuovo presidente Giorgio Monti si è insediato a ottobre e ha già licenziato il documento "per permettere all’ente di avere subito piena operatività", spiega. In gioco c’è la gestione di un territorio chiave che aiuta la Lombardia a respirare. L’antidoto migliore al Pm10.