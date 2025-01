Lanazione.it - Da paese dimenticato a meta turistica, Castè sogna un futuro in grande. Il borgo strappato all’abbandono

Riccò del Golfo (La Spezia), 26 gennaio 2025 – Meraviglia per gli occhi, ossigeno rigenerante per lo spirito. E poco importa se c’è da camminare per carrugi stretti e sentieri scoscesi. La bellezza va guadagnata, passo dopo passo, in questo piccolo microcosmo alle spalle delle Cinque Terre che era ormai diventato fantasma, ma che ha saputo rinascere facendo leva su un recuperato spirito di comunità, con un occhio al tesoro di storia e passato, e puntando a undove natura e sostenibilità vanno a braccetto con turismo e arte. A, piccolocollinare medievale nato dalle pietre di quelle che furono le mura del vicino castello di Carpena – distrutto dai genovesi nel 1412 – un manipolo di residenti ha dato vita a un’esperienza che oggi attira gente perfino da New York. “Era unfantasma, abitato da un pochissimi anziani, gran parte delle case storiche stavano andando ormai in rovina.