Thesocialpost.it - Crisi diplomatica dopo voli negati, Trump attacca: “Dazi e sanzioni alla Colombia”

Il presidenteno Gustavo Petro ha vietato l’ingresso a due aerei statunitensi con migranti espulsi.risponde con dure misure contro il governo di Bogotá.Il rifiuto dellaaistatunitensiIl presidente della, Gustavo Petro, ha deciso di negare l’accesso al territoriono a due aerei provenienti dagli Stati Uniti, che trasportavano migrantini espulsi. «Non permetto l’ingresso nel nostro territorio di aerei statunitensi che trasportano migrantini», ha dichiarato Petro, ribadendo che il suo governo non tollererà alcuna violazione dei diritti dei propri connazionali.Petro su X: “Trattamento dignitoso per i migranti”In un messaggio pubblicato su X, Petro ha sottolineato che gli Stati Uniti non possono trattare i migrantini come criminali.