Ilnapolista.it - Conte ha preteso Lukaku e lui ha deciso le partite contro Atalanta e Juventus (Gazzetta)

hae lui hale)Lacommenta e analizza la vittoria del Napoli per 2-1 sulla:A 16 giornate dal termine, il Napoli ha già raggiunto i 53 punti del campionato scorso. Una trasfigurazione impressionante che ha un nome solo, quello di Antonio. Qual è l’uomo più suo, che haostinatamente?. Big Rom, dopo il gol-partita di Bergamo, haanche ieri su rigore. Due vittorie che possono segnare la storia del torneo. Ma c’èsoprattutto nel cuore del Napoli che risponde a ogni impulso del suo comandante. In difficoltà e in svantaggio nel primo tempo, gli azzurri sono tornati in campo con una ferocia impressionante, hanno imprigionato la Juve nella sua area e hanno ribaltato il risultato: 2-1.