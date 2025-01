Quotidiano.net - Confcommercio lancia l’sos energia: "Troppo cara, imprese a rischio"

"Dopo la crisi energetica senza precedenti del 2022, i rincari energetici rischiano di penalizzare nuovamente la nostra economia e, in particolare, ledel terziario di mercato che nel 2024 hanno registrato, rispetto al 2019, un incremento dell’80% della spesa per il gas e del 52% della bolletta elettrica". E’ preoccupato il presidente di, Carlo Sangalli, per il rialzo significativo dei costi dell’. Tanto che chiede al governo di intervenire con urgenza. Con quali misure? "Tre sono secondo noi le misure da attuare con urgenza: definizione di un tetto al prezzo del gas che lo attesti sui 50-60 euro/MWh, riforma del mercato energetico che preveda il disaccoppiamento dei prezzi dell’elettrica da quelli del gas e approvvigionamenti attraverso acquisti congiunti europei grazie ad accordi strategici di lungo termine.