Condo: «Il Napoli corre in campionato, solo l'Inter può fermarli»

CORSA – Paolo Condò, nel corso della puntata su Sky Sport, ha parlato della vittoria del Napoli e della lotta scudetto con Inter. Queste le parole del giornalista: «Tra Juventus e Napoli c'è stato un primo tempo combattuto, il gol di Kolo Muani un sigillo importante. Poi il Napoli è stato in discesa, mentre la Juventus in salita e nel secondo tempo non c'è stato match. Sono arrivati due gol, ormai del Napoli di Conte abbiamo un'idea ben precisa. Mi piace vedere come questa squadra sia lanciata verso lo scudetto. Solo l'Inter può fermarli».