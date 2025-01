Inter-news.it - Conceicao: «Il derby con l’Inter vale solo 3 punti. Non ci penso»

Mancano pochi giorni altra Milan e Inter. I rossoneri hanno già vinto la partita con il Parma, mentre i nerazzurri devono ancora giocare. Sergioguarda a altro su Dazn.– Pochi giorni al, il terzo della stagione.ha perso i primi due di cui uno proprio contro Sergioda allenatore. Il portoghese ha dato priorità ad altro oggi e giustifica il suo giocatore squalificato: «Fofana era dispiaciuto per l’ammonizione perché salterà una partita importante per noi. Sono stato io a metterlo, ho sbagliato io a mandarlo in campo ma per me erano fondamentali i treoggi. Ilconlo stesso 3come la partita di oggi a San Siro. Non posso pensare ad una gara che giocheremo dopo Zagabria. Rischiavo di perderee non voglio assolutamente.